أمطار ديمية على سكاكا وتنبيه من طقس حائل مساند : 15 مهنة للاستقدام من بوروندي غازكو : توزيع 75 مليون ريال أرباحًا على المساهمين سابك توزع 4.8 مليار ريال على المساهمين التأمينات : تعويض ساند يشترط الخدمة 12 شهرًا قبل المطالبة الأولى بايدن يعترف : أنا صهيوني أشعر بدفء لا يتزعزع مع الجالية اليهودية نائب وزير الحج : سنضمن وصول حقيبة الحاج من الباب إلى الباب إنذار أحمر على تيماء: أمطار غزيرة حتى الـ9 مساء الثقافة تحتفي بمسيرة خالد الفيصل هل يتأثر دعم حساب المواطن بوجود عقدي إيجار نشطين؟
هطلت صباح اليوم، أمطار غزيرة على مدينة سكاكا بمنطقة الجوف وضواحيها، ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار، ارتوت على إثرها الأرض، وسالت على إثرها بعض الشعاب.
ووثقت مقاطع فيديو متداول هطول الأمطار الديمية على سكاكا فيما لا تزال المؤشرات تشير إلى مزيد من أمطار الخير والبركة.
من جهة أخرى نبه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل اليوم، من هطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 10 مساءً.
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.