أمطار ديمية على سكاكا وتنبيه من طقس حائل

هطلت صباح اليوم، أمطار غزيرة على مدينة سكاكا بمنطقة الجوف وضواحيها، ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار، ارتوت على إثرها الأرض، وسالت على إثرها بعض الشعاب.

ووثقت مقاطع فيديو متداول هطول الأمطار الديمية على سكاكا فيما لا تزال المؤشرات تشير إلى مزيد من أمطار الخير والبركة.

طقس حائل

من جهة أخرى نبه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل اليوم، من هطول أمطار رعدية ‏ونشاط في ‏الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في مدى ‏الرؤية الأفقية.‏

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 10 مساءً.‏

توقعات الأرصاد اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.