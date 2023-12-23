Icon

هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب شمال غرب إيران Icon فراس البريكان أكثر لاعب سعودي تسجيلًا ومساهمة للأهداف في 2023 Icon هيئة عقارات الدولة تعلن عن وظائف إدارية وقانونية Icon رياض محرز يُعادل رقم بنزيما Icon متقاعدون يجتمعون بعد انقطاع 18 عاماً في الخرج: فرحة لا توصف Icon شاهد.. أمطار الفجر على مكة المكرمة Icon أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 6 مناطق Icon لقطات من تتويج مانشستر سيتي بلقب كأس العالم للأندية Icon جائزة اللعب النظيف من نصيب الاتحاد في كأس العالم للأندية Icon إغلاق طريق عقبة الهدا الأحد المقبل لمدة 6 ساعات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 6 مناطق

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٢ صباحاً
أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 6 مناطق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط>

قد يهمّك أيضاً
القتل حدًّا بجانيين أزهقا روح شخص خنقًا ورشّا المبيد الحشري داخل فمه

القتل حدًّا بجانيين أزهقا روح شخص خنقًا ورشّا المبيد الحشري داخل فمه

جيسوس يحسم إمكانية رحيله عن الهلال

جيسوس يحسم إمكانية رحيله عن الهلال

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط كميات من القات والإمفيتامين والحشيش وأقراص ممنوعة
أخبار أمنية

ضبط كميات من القات والإمفيتامين والحشيش وأقراص...

أخبار أمنية
حل لغز طائرة اختفت قبل 9 سنوات بـ227 راكباً
غرائب

حل لغز طائرة اختفت قبل 9 سنوات...

غرائب
خطيب المسجد الحرام: لو كشف الله الستر عن الناس لعمّت العداوة والبغضاء
السعودية اليوم

خطيب المسجد الحرام: لو كشف الله الستر...

السعودية اليوم
بوصلة إكسبو 2030 تتجه صوب الرياض
أخبار رئيسية

بوصلة إكسبو 2030 تتجه صوب الرياض

أخبار رئيسية
وظائف شاغرة للجنسين لدى أرامكو الطبي
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين لدى أرامكو الطبي

وظائف
التعاون يطمح لاستعادة بريقه ضد الرياض
الرياضة

التعاون يطمح لاستعادة بريقه ضد الرياض

الرياضة
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس جدة ورابغ وخليص
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس جدة...

السعودية اليوم
علامات تجارية سعودية أبدعتها أنامل ذوي الإعاقة تشق طريقها بمهرجان الوليمة
السعودية اليوم

علامات تجارية سعودية أبدعتها أنامل ذوي الإعاقة...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه