ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوز الهلال ورباعية النصر أمطار رعدية ورياح على 5 مناطق الليلة وغدًا المرأة المسلسلة تضيء سماء الأرض النصر يهزم الرياض برباعية 13 وظيفة شاغرة لدى شركة EY موعد مباراة الزمالك ضد ساجرادا والقناة الناقلة إنجاز مثير لـ كريستيانو رونالدو في مباراته الـ 1200 في مسيرته لقطات لقوة السيول في القنفذة اليوم وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة وظائف شاغرة في شركة Baker Hughes
حذر المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، الليلة وغدًا السبت، على 5 مناطق.
وقال مركز الأرصاد عبر حسابه على منصة “إكس”: “الليلة وغدًا السبت.. بمشيئة الله، يُتوقع أن تشهد أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، هطول أمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية”.
وتابع: “كما يُتوقع أن تتأثر معظم مناطق المملكة بحالة مطرية أخرى ابتداءً من الاثنين المقبل، يليها انخفاض ملموس في درجات الحرارة”.
ونوّه المركز أنه “سيُصدر التقرير الخاص بالحالة المتوقعة لاحقًا”، مضيفًا أنه “لمتابعة المستجدات يُرجى متابعة منصّاتنا الإعلامية”.