أمطار رعدية ورياح على 5 مناطق الليلة وغدًا

حذر المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، الليلة وغدًا السبت، على 5 مناطق.

أمطار على 5 مناطق

وقال مركز الأرصاد عبر حسابه على منصة “إكس”: “الليلة وغدًا السبت.. بمشيئة الله، يُتوقع أن تشهد أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، هطول أمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية”.

انخفاض في درجات الحرارة

وتابع: “كما يُتوقع أن تتأثر معظم مناطق المملكة بحالة مطرية أخرى ابتداءً من الاثنين المقبل، يليها انخفاض ملموس في درجات الحرارة”.

ونوّه المركز أنه “سيُصدر التقرير الخاص بالحالة المتوقعة لاحقًا”، مضيفًا أنه “لمتابعة المستجدات يُرجى متابعة منصّاتنا الإعلامية”.