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تحويل مسار 19 رحلة جوية

أمطار سوتشي الروسية ترفع حالة الطوارئ وتوقف حركة الطيران

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٠ مساءً
أمطار سوتشي الروسية ترفع حالة الطوارئ وتوقف حركة الطيران
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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شهدت مدينة سوتشي، المعروفة بمناخها شبه الاستوائي ومناظرها الطبيعية الخلابة، هطول أمطار غزيرة، اليوم السبت، وفي الأيام القليلة الماضية، وسط مخاوف متزايدة من أن تؤدي هذه الأمطار الغزيرة إلى فيضانات محتملة.

رفع حالة الطوارئ

وأعلنت البلاد رفع حالة الطوارئ، وأشارت السلطات الروسية إلى أنه تمت السيطرة على الأمطار، على الرغم من هطولها بشكل غزير، وإن الحفاظ على مستويات الأنهار ضمن الحدود الآمنة يعد بمثابة شهادة على الإدارة الفعالة للبنية التحتية في سوتشي.

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وأشارت وزارة الطوارئ الروسية، إلى أنه تم اتخاذ تدابير وقائية للتخفيف من مخاطر الفيضانات المحتملة، وضمان سلامة سكان المدينة، بحسب شبكة BNN Breaking الإخبارية.

تحويل مسار رحلات الطيران

وأعلنت مدينة سوتشي في جنوب روسيا، اليوم السبت، تحويل مسار 19 رحلة جوية إلى مطارات بديلة. وأفاد مسؤول في المطار في تصريح صحفي، أن مطار المدينة الجوي قام بتحويل مسار تلك الرحلات نظرًا لسوء الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن المطار سيعمل وفقًا للظروف الجوية الفعلية.

من جانبه، قال عمدة المدينة أليكسي كوبايجورودسكي: إن المدينة تشهد سقوط أمطار غزيرة، وسيولًا تستمر لمدة ثلاثة أيام، وهبوب رياح وعواصف قوية، ومن المحتمل تساقط الثلوج على الساحل، مشيرًا إلى أنه سيتم إغلاق الشواطئ الشتوية بسبب تلك العواصف.

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