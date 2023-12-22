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أمطار على المدينة وينبع وأملج تجري الأودية والشعاب

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٨ مساءً
أمطار على المدينة وينبع وأملج تجري الأودية والشعاب
المواطن - فريق التحرير

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هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة أملج والمراكز التابعة لها، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

كما هطلت ظهر اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ومحافظة ينبع ارتوت على إثرها الأرض، فيما لا تزال الفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.

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ووثقت مقاطع فيديو متداولة الأمطار الغزيرة، التي هطلت اليوم وسط دعوات بأن يجعلها الله أمطار خير وبركة وأن يعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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