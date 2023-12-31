Icon

أمطار الفجر تكسو الرياض حلة من الجمال Icon إكسترا تعلن نيتها إجراء طرح عام لشركة المتحدة الدولية القابضة Icon اليوم.. انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني Icon التدريب التقني بالحدود الشمالية يعلن تحويل التدريب عن بعد Icon بدءاً من اليوم.. خطوات التقديم على حركة النقل الخارجي Icon أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق Icon لويس كاسترو أكثر مدرب تحقيقًا للانتصارات بالعالم في 2023 Icon الدولار يتكبد أول خسارة على أساس سنوي منذ 2020 Icon النصر عن كريستيانو رونالدو: لم يأتِ إلا ليكتب التاريخ Icon ضبط شخص نشر مقطع تعذيب كائن حي بإشعال النار فيه بالظهران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمطار على المنطقة الشرقية وجازان والأحساء

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٣ صباحاً
أمطار على المنطقة الشرقية وجازان والأحساء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

هطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من المنطقة الشرقية والمراكز التابعة لها، شملت مدينة الدمام وضواحيها، ومحافظات الخبر، والظهران، والقطيف، والجبيل ورأس تنورة والنعيرية، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم ومهيأة لهطول الأمطار.

أمطار على الأحساء

وهطلت اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة على محافظة الأحساء والمراكز والهجر التابعة لها، وما تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار بمشيئة الله.

قد يهمّك أيضاً
مساند يوضح طريقة رفع شكوى ضد مكاتب الاستقدام

مساند يوضح طريقة رفع شكوى ضد مكاتب الاستقدام

ترامب يطلب الحصانة قبل انتخابات 2024

ترامب يطلب الحصانة قبل انتخابات 2024

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

أمطار على جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان مصحوبة برياح نشطة ، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الاتحاد يسعى لتكرار سيناريو الدور الأول ضد الرائد
الرياضة

الاتحاد يسعى لتكرار سيناريو الدور الأول ضد...

الرياضة
ميزة جديدة في آيفون تحمي هاتفك من اللصوص والاختراق
تكنولوجيا

ميزة جديدة في آيفون تحمي هاتفك من...

تكنولوجيا
استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد
السوق

استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد

السوق
فوز مثير لـ ليفربول ضد فولهام
الرياضة

فوز مثير لـ ليفربول ضد فولهام

الرياضة
تعيين غيداء الزهراني وكيلاً لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة نجران
المجتمع

تعيين غيداء الزهراني وكيلاً لعمادة الدراسات العليا...

المجتمع
3 مباريات تفتتح الجولة الـ 17 من دوري روشن الخميس
الرياضة

3 مباريات تفتتح الجولة الـ 17 من...

الرياضة
المسرح الأزرق يشهد ثامن العروض المسرحية المتأهلة في مهرجان الرياض
السعودية اليوم

المسرح الأزرق يشهد ثامن العروض المسرحية المتأهلة...

السعودية اليوم
لحظة هبوط اضطراري لطائرة روسية بعد حريق مخيف
العالم

لحظة هبوط اضطراري لطائرة روسية بعد حريق...

العالم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه