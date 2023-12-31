أمطار على المنطقة الشرقية وجازان والأحساء

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هطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من المنطقة الشرقية والمراكز التابعة لها، شملت مدينة الدمام وضواحيها، ومحافظات الخبر، والظهران، والقطيف، والجبيل ورأس تنورة والنعيرية، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم ومهيأة لهطول الأمطار.
وهطلت اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة على محافظة الأحساء والمراكز والهجر التابعة لها، وما تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار بمشيئة الله.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان مصحوبة برياح نشطة ، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.