أمطار على مكة ومشعر عرفات والدفاع المدني يحذر

رفع المركز الوطني للأرصاد درجة الإنذار على مكة المكرمة إلى اللون الأحمر متوقعًا هطول أمطار غزيرة فيما دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر.

أمطار مكة

وتوقع المركز هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وتساقط البرد وجريان السيول والصواعق الرعدية على العاصمة المقدسة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا.

وأظهرت مقاطع متداولة هطول الأمطار الغزيرة على مكة المكرمة ومشعر عرفات في الساعات الأولى من مساء اليوم.

بدوره دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الباحة وعسير، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.