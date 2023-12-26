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أمطار غزيرة بالطائف وبردية جنوب سميراء

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٣ مساءً
أمطار غزيرة بالطائف وبردية جنوب سميراء
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وتساقط لحبات البرد على أحياء جنوب سميراء بمنطقة حائل، مساء اليوم الثلاثاء.

أمطار غزيرة بالطائف

كما وثق مقطع فيديو آخر، هطول أمطار غزيرة بين العرفا والسيل الصغير بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

ب

 

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.

 

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