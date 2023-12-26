أمطار غزيرة بالطائف وبردية جنوب سميراء

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وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وتساقط لحبات البرد على أحياء جنوب سميراء بمنطقة حائل، مساء اليوم الثلاثاء.
أمطار مع برد على وتده جنوب #سميراء
الثلاثاء ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
عبر : @abosaad4466 pic.twitter.com/t9XPZWDB9Iقد يهمّك أيضاً
— FAHAD (@FAHAD_1322) December 26, 2023
كما وثق مقطع فيديو آخر، هطول أمطار غزيرة بين العرفا والسيل الصغير بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.
📍فيديو
امطار بين العرفا والسيل الصغير#الطايف_الان
الثلاثاء ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
26 ديسمبر 2023 م
من | ابوثامر القرشي
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— طقس (@tqqs) December 26, 2023
ب
وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض.
في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.