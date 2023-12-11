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أمطار غزيرة على الدائري الرابع في مكة المكرمة

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٣ مساءً
أمطار غزيرة على الدائري الرابع في مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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هطلت أمطار غزيرة على الدائري الرابع في مكة المكرمة عصر اليوم فيما لا تزال التوقعات تشير إلى استمرار الأمطار حتى فجر الغد.

أمطار مكة المكرمة

ووثقت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح شديدة السرعة أدت إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية فيما تجمعت المياه في الشوارع وتسبب في بطء الحركة المرورية.

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رفع درجة الإنذار

وكان مركز الأرصاد رفع درجة الإنذار إلى اللون الأحمر على العديد من المحافظات في منطقتي مكة المكرمة وتبوك متوقعًا هطول أمطار غزيرة.

وأشار المركز إلى أن الأمطار ستكون مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

ولفت المركز إلى أن الحالة الجوية تشمل العاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم وبحرة، في منطقة مكة المكرمة ومحافظة ضباء في منطقة تبوك وتستمر حتى الساعة الثالثة من فجر غد الثلاثاء.

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.

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