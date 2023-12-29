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أمطار غزيرة على الشرقية تستمر إلى الغد

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ مساءً
أمطار غزيرة على الشرقية تستمر إلى الغد
المواطن - فريق التحرير

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أكد محلل الطقس عادل القازنلي، أن أجواء اليوم الجمعة جميلة ماطرة على مدينة الرياض، وتستمر هذه الأجواء إلى يوم غد السبت.

وتابع القازنلي خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أن المنطقة الشرقية تشهد اليوم وغدًا أمطارًا غزيرة، وكذلك المرتفعات الجنوبية الغربية.

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ولفت إلى أن كمية هطول الأمطار تتفاوت من منطقة إلى أخرى على حسب توجه السحب، ولفت إلى أن حالة عدم الاستقرار تستمر حتى يوم غد، وتكون متوسطة إلى غزيرة.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.

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