أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد في القريات فجرًا

شهدت القريات هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد الكثيفة فجر اليوم الأربعاء فيما من المتوقع استمرار هطول الأمطار في الساعات المقبلة في العديد من المدن السعودية.

من جهة أخرى هطلت صباح اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة سالت على إثرها بعض الشعاب في محافظتي الوجه وأملج وبعض المراكز التابعة لهما في منطقة تبوك، ومحافظة ينبع في المدينة المنورة وكذلك محافظة طريف وضواحيها في المنطقة الشمالية وكذلك محافظة جدة.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، مكة المكرمة, وكذلك على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط ويصل إلى أكثر من 55 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ويصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي.