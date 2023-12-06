التأشيرة السياحية الموحدة تكلل جهود المملكة للتكامل الخليجي أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد في القريات فجرًا استمرار الأحوال الجوية المتقلبة .. أمطار غزيرة وحبات برد وسيول حساب المواطن : يتم التحقق من البيانات بشكل دوري المشروبات الشتوية المحلاة تسبب زيادة الوزن نظام غذائي صارم ينقص الوزن خلال 8 أسابيع فقط مشروع الرياض الخضراء يشجر شعيب غذوانة احتساب نسبة التذبذب لوحدات صندوق الإنماء بـ10.44 ريال ترقية الجعيد إلى درجة أستاذ مشارك في جامعة الملك عبدالعزيز لقطات توثق أمطار ينبع ورابغ صباح اليوم
شهدت القريات هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد الكثيفة فجر اليوم الأربعاء فيما من المتوقع استمرار هطول الأمطار في الساعات المقبلة في العديد من المدن السعودية.
من جهة أخرى هطلت صباح اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة سالت على إثرها بعض الشعاب في محافظتي الوجه وأملج وبعض المراكز التابعة لهما في منطقة تبوك، ومحافظة ينبع في المدينة المنورة وكذلك محافظة طريف وضواحيها في المنطقة الشمالية وكذلك محافظة جدة.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، مكة المكرمة, وكذلك على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط ويصل إلى أكثر من 55 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ويصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي.
أمطار #القريات فجر اليوم. (المقطع من الواتس) pic.twitter.com/1Q5bAVLqfT
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) December 6, 2023