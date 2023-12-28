أمطار وبرد وسيول وصواعق في المدينة المنورة حتى الصباح

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة، تستمر حتى الصباح.

وأوضح المركز، عبر منصة إكس، أن الأمطار تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة وانعدامًا في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على محافظات الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع ومركز الرايس.

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الـ 11 صباحًا.

تقلبات جوية

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقرير له أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بدءًا من الثلاثاء، وتستمر حتى يوم السبت القادم.

ونبه المركز من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ ساعة، مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل، وذلك على منطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الطائف، جدة، الليث، بحرة، الجموم، الكامل، أضم، العرضيات، ميسان، خليص) اعتبارًا من مساء اليوم وحتى يوم الخميس، وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس، في حين تتأثر محافظات المنطقة (تربة، المويه، الخرمة، رنية، القنفذة) من يوم الأربعاء حتى الجمعة بهطول أمطار متوسطة.