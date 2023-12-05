أمطار ورياح نشطة تحد الرؤية ومركز الكوارث بمكة يحذر

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي ومائج باتجاه مضيق باب المندب مع السحب الرعدية الممطرة.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.
وكان المركز توقع يوم أمس استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على العديد من المناطق حتى يوم الجمعة المقبلة إن شاء الله.
وقال المركز إن الحالة الجوية ستشمل العديد من الظواهر أبرزها الرياح الهابطة شديدة السرعة تصل سرعتها إلى 50 كم في الساعة تثير الغبار والأتربة.
بدوره أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة بالجميع أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه؛ نظرًا لتعرض بعض محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية بدايةً من اليوم الثلاثاء حتى يوم الجمعة المقبل حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.