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سرعة الرياح تصل 50 كم/ساعة

أمطار وصواعق رعدية في بحرة شرق جدة

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٨ مساءً
أمطار وصواعق رعدية في بحرة شرق جدة
المواطن - فريق التحرير

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شهدت بحرة شرقي محافظة جدة هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية وزخات من البرد فيما تشير التوقعات إلى استمرار الأحوال الجوية المتقلبة.

وأظهر فيديو متداول الأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان الأودية والسيول فيما اشتدت سرعة الرياح والعواصف المصاحبة.

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توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الباحة وعسير، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الشمالي والأوسط كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الشمالي والأوسط كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الشمالي والأوسط كذلك باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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