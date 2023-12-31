أميانتيت توقع اتفاقية تسوية مديونية بـ572.7 مليون ريال

أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية عن توقيع اتفاقية تسوية كافة الالتزامات المستحقة لأحد البنوك الدائنة المحلية مقابل التنازل عن ملكية شركة تابعة.

اتفاقية تسوية مديونية

وأوضحت الشركة في بيان لـ”تداول“، إنها وقعت، اليوم الأحد، 31 ديسمبر 2023، اتفاقية تسوية مع أحد البنوك الدائنة المحلية، يتم بموجبها التنازل عن ملكية كامل حصص شركة أميانتيت العربية السعودية في الشركة العالمية لإدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة، والمملوكة لها بنسبة 100% إلى صندوق استثماري مدار من قبل الشركة المالية التابعة لهذا البنك.

أوضحت أنه في المقابل يعفيها البنك من جميع التزاماتها المترتبة عليها تجاهه والبالغ قيمتها 572.7 مليون ريال، وبالتالي تعد هذه الاتفاقية حسب التفاصيل المذكورة بمثابة تأدية كافة الالتزامات المالية المستحقة لهذا البنك على شركة أميانتيت العربية السعودية، علما أن هذا الدين يمثل ما نسبته نحو 50% من إجمالي الالتزامات المستحقة على الشركة لدى البنوك.

وتوقعت أن يكون الأثر المالي لهذه الاتفاقية هو أرباح بقيمة 482.5 مليون ريال.

الأثر المالي التفصيلي

وقالت إنها ستعلن عن الأثر المالي التفصيلي لهذه الاتفاقية عند الانتهاء من كافة الإجراءات النظامية.

وكانت “تداول السعودية” قد أعلنت في وقت سابق، اليوم الأحد، تعليق تداول سهم شركة أميانتيت العربية السعودية في السوق ابتداءً من الساعة 11:30 صباحاً وحتى الساعة 01:30 مساءً اليوم الأحد31 ديسمبر 2023.

وقالت “تداول” في بيان إن تعليق تداول السهم جاء بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري.