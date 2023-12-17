لقطات لدفن أمير الكويت الراحل نواف الأحمد في مقبرة الصليبيخات مشهد مهيب لموكب تشييع جنازة أمير الكويت الراحل أمير الكويت وجموع المصلين يؤدون صلاة الجنازة على الشيخ نواف الأحمد مانشستر سيتي يُغادر إلى جدة 600 وظيفة في شركة النفط والغاز السعودية أرامكو الحصيني: كتلة باردة أصلها قطبي تؤثر على معظم المناطق طقس مستقر وسماء صحو على معظم مناطق السعودية أمير الرياض يحضر أولى السباقات الكبرى على كأسي ولي العهد للخيل ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام مباراتي السبت التعاون يهزم الاتفاق بثنائية نظيفة
أدى الشيخ مشعل الأحمد أمير الكويت، وجموع المصلين صلاة الجنازة صباح اليوم على جثمان أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله.
فيديو | أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح خلال أدائه صلاة الجنازة على جثمان أمير #الكويت الراحل #الشيخ_نواف_الأحمد_الصباح#الإخبارية pic.twitter.com/om4IsyXboWقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 17, 2023
وتوفي أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ظهر يوم أمس السبت، إلى رحمة الله تعالى، عن عمر يناهز 86 عاماً، بعد أكثر من 3 أعوام أمضاها أميراً للكويت، في مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات.
وقال الديوان الأميري في بيان أمس السبت: “ببالغ الحزن والأسى، ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه”.