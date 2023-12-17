أمير الكويت وجموع المصلين يؤدون صلاة الجنازة على الشيخ نواف الأحمد

أدى الشيخ مشعل الأحمد أمير الكويت، وجموع المصلين صلاة الجنازة صباح اليوم على جثمان أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله.

وتوفي أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ظهر يوم أمس السبت، إلى رحمة الله تعالى، عن عمر يناهز 86 عاماً، بعد أكثر من 3 أعوام أمضاها أميراً للكويت، في مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات.

رحيل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

وقال الديوان الأميري في بيان أمس السبت: “ببالغ الحزن والأسى، ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه”.