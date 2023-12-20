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أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٥ مساءً
أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال
المواطن - فريق التحرير

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قبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اليوم الأربعاء، استقالة حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، التي دعاها إلى تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

استقالة الحكومة في الكويت

وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية كونا: “أنه صدر أمر أميري بقبول استقالة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة”.

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وكان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت قد استقبل، في وقت سابق من اليوم، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع إلى سموه كتاب استقالة الحكومة.

يشار إلى أن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح كان قد أدى، في جلسة مجلس الأمة الخاصة في وقت سابق من اليوم، اليمين الدستورية أميرًا للكويت، خلفًا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية يوم السبت الماضي.

 

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