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أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٥ مساءً
أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله
المواطن - فريق التحرير

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قام صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير تبوك مساء اليوم، بزيارة للشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخريصي في منزله بمدينه تبوك، وذلك للاطمئنان على صحته، حيث اطمان سمو أمير منطقة تبوك على صحة الشيخ أحمد الخريصي.

من جهته أعرب الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخريصي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة منه، وحرصه الدائم على السؤال عن أبناء المنطقة، داعيًا المولى عز وجل أن يجزي سموه خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته.

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