أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله النصر يفقد أليكس تيليس ضد الشباب رقم تاريخي لحارس إنتر ميلان في الدوري الإيطالي زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم بنسبة 6% المرور : غرامة زيادة أبعاد الحمولة تصل 900 ريال عرض سعودي لحارس الزمالك ضبط 6 إثيوبيين لتهريبهم 120 كجم من القات المخدر غوارديولا يكشف سبب غياب هالاند وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 4 مدن وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني
قام صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير تبوك مساء اليوم، بزيارة للشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخريصي في منزله بمدينه تبوك، وذلك للاطمئنان على صحته، حيث اطمان سمو أمير منطقة تبوك على صحة الشيخ أحمد الخريصي.
من جهته أعرب الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخريصي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة منه، وحرصه الدائم على السؤال عن أبناء المنطقة، داعيًا المولى عز وجل أن يجزي سموه خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته.