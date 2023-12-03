أمير سعيود يصل لـ30 مساهمة تهديفية بدوري روشن

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واصل النجم الجزائري أمير سعيود تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليكون الأبرز في صفوفه.
وشارك أمير سعيود بشكل أساسي في مباراة الرائد ضد الوحدة بالأمس، ونجح في تسجيل هدف، ليصل إلى المساهمة التهديفية رقم 30 في مسيرته ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
وشارك أمير سعيود في 62 مباراة بدوري روشن السعودي مع فريقي الطائي والرائد، ونجح في تسجيل 19 هدفًا، وقدم 11 تمريرة حاسمة، كما أنه ضمن الأكثر مراوغات ناجحة، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “سوفاسكور”.
ولعب الرائد ضد الوحدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي، ونجح الفريق الريداوي في الفوز بثنائية دون رد.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد رصيده إلى 12 نقطة، ويتواجد في المركز قبل الأخير من جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 19 نقطة في المركز العاشر.