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بعد تألقه مع الرائد ضد الوحدة

أمير سعيود يصل لـ30 مساهمة تهديفية بدوري روشن

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٥ مساءً
أمير سعيود يصل لـ30 مساهمة تهديفية بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم الجزائري أمير سعيود تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليكون الأبرز في صفوفه.

تألق أمير سعيود

وشارك أمير سعيود بشكل أساسي في مباراة الرائد ضد الوحدة بالأمس، ونجح في تسجيل هدف، ليصل إلى المساهمة التهديفية رقم 30 في مسيرته ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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أمير سعيود
سعيود – المصدر @SPL

وشارك أمير سعيود في 62 مباراة بدوري روشن السعودي مع فريقي الطائي والرائد، ونجح في تسجيل 19 هدفًا، وقدم 11 تمريرة حاسمة، كما أنه ضمن الأكثر مراوغات ناجحة، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “سوفاسكور”.

أمير سعيود
سعيود – المصدر spl

فوز الرائد ضد الوحدة

ولعب الرائد ضد الوحدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي، ونجح الفريق الريداوي في الفوز بثنائية دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد رصيده إلى 12 نقطة، ويتواجد في المركز قبل الأخير من جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 19 نقطة في المركز العاشر.

الرائد
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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