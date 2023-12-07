Icon

برعاية أمير عسير.. “أسر التوحد” تطلق أعمال ملتقى الخدمات التعليمية Icon الإحصاء: نمو الأنشطة غير النفطية 3.5% في الربع الثالث Icon أمير عسير يرعى الحفل السنوي للجنة الوطنية لرعاية السجناء “تراحم” Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس Icon انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ213.56 ريال Icon سماء غائمة وضباب على 5 مناطق Icon النفط والطاقة ضمن أولويات لقاء الرئيس الروسي مع ولي العهد Icon ويل سميث: أحب السعودية اختاروا لي أي مدينة أقتني فيها منزلًا Icon كلمة ولي العهد مع إقرار ميزانية 2024.. العزم على الاستمرار في تنويع مصادر الدخل Icon ميزات جديدة لـ الذكاء الاصطناعي عبر التطبيقات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
شهد توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة مع اللجنة

أمير عسير يرعى الحفل السنوي للجنة الوطنية لرعاية السجناء “تراحم”

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
أمير عسير يرعى الحفل السنوي للجنة الوطنية لرعاية السجناء “تراحم”
المواطن - حسن عسيري - أبها

مواضيع ذات علاقة

رعى الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، الحفل السنوي للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة عسير ” تراحم “، وذلك في فندق قصر أبها.

وشهد توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة مع فرع تراحم بعسير شملت:

قد يهمّك أيضاً
قمر التربيع الأخير يزين سماء المملكة الليلة

قمر التربيع الأخير يزين سماء المملكة الليلة

فوز بشق الأنفس لـ آرسنال ضد وولفرهامبتون يُهديه صدارة الدوري الإنجليزي

فوز بشق الأنفس لـ آرسنال ضد وولفرهامبتون يُهديه صدارة الدوري الإنجليزي

– اتفاقية شراكة مع نادي ضمك الرياضي في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال دعم المسارات الثلاث لخدمة مستفيدي الرعاية الأساسية والعناية الأسرية وتنمية القدرات ودعم المواهب الرياضية من أبناء المستفيدين ودعم تراحم عسير في رسالته للمجتمع إلى جانب إتاحة البنية التحتية الخاصة بالنادي في تراحم عسير لإقامة الفعاليات والمبادرات.

الحفل السنوي للجنة الوطنية لرعاية السجناء

– اتفاقية شراكة مع كلية البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا ، بهدف تقديم المنح لأسر ومستفيدي تراحم عسير والخصومات على المقاعد الدراسية والتعاون في مجال البحوث والاستشارات ودعم الموهوبين.

– اتفاقية شراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة عسير ، بهدف تسهيل المهمات والترتيب مع الجمعيات المختلفة بالمنطقة بما يسهل عمل لجنة تراحم عسير ويخدم مستفيديها.

تكريم

وفي ختام الحفل كرّم الأمير تركي بن طلال الجهات الداعمة لأعمال اللجنة و ثلاثة من مستفيديها كان لهم عدد من المبادرات والإنجازات.
ووجّه أمير عسير بطباعة كتاب “بين حنايا الأمل” لإحدى المستفيدات من خدمات اللجنة ونشره على مدارس المنطقة، للاستفادة مما أوردته من قصص وتجارب.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 4 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 4 مدن

وظائف
ضبط سوري حاول ترويج 60 ألف قرص من الإمفيتامين بالرياض
أخبار أمنية

ضبط سوري حاول ترويج 60 ألف قرص...

أخبار أمنية
مخاوف بعد زيادة الإصابات بـ المرض الجديد في الصين
العالم

مخاوف بعد زيادة الإصابات بـ المرض الجديد...

العالم
مركبة تصطدم بسطحة ونجاة قائدها من موت محقق
السعودية اليوم

مركبة تصطدم بسطحة ونجاة قائدها من موت...

السعودية اليوم
الشيخ السند يستأنف دروسه في المسجد الحرام
أخبار رئيسية

الشيخ السند يستأنف دروسه في المسجد الحرام

أخبار رئيسية
مزايا التسجيل المهني للإعلاميين
السعودية اليوم

مزايا التسجيل المهني للإعلاميين

السعودية اليوم
لقطات لتدفق الشلالات غرب تبوك بعد هطول الأمطار
السعودية اليوم

لقطات لتدفق الشلالات غرب تبوك بعد هطول...

السعودية اليوم
12 وظيفة شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
وظائف

12 وظيفة شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

وظائف

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه