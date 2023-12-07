أمير عسير يرعى الحفل السنوي للجنة الوطنية لرعاية السجناء “تراحم”

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رعى الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، الحفل السنوي للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة عسير ” تراحم “، وذلك في فندق قصر أبها.
وشهد توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة مع فرع تراحم بعسير شملت:
– اتفاقية شراكة مع نادي ضمك الرياضي في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال دعم المسارات الثلاث لخدمة مستفيدي الرعاية الأساسية والعناية الأسرية وتنمية القدرات ودعم المواهب الرياضية من أبناء المستفيدين ودعم تراحم عسير في رسالته للمجتمع إلى جانب إتاحة البنية التحتية الخاصة بالنادي في تراحم عسير لإقامة الفعاليات والمبادرات.
– اتفاقية شراكة مع كلية البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا ، بهدف تقديم المنح لأسر ومستفيدي تراحم عسير والخصومات على المقاعد الدراسية والتعاون في مجال البحوث والاستشارات ودعم الموهوبين.
– اتفاقية شراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة عسير ، بهدف تسهيل المهمات والترتيب مع الجمعيات المختلفة بالمنطقة بما يسهل عمل لجنة تراحم عسير ويخدم مستفيديها.
وفي ختام الحفل كرّم الأمير تركي بن طلال الجهات الداعمة لأعمال اللجنة و ثلاثة من مستفيديها كان لهم عدد من المبادرات والإنجازات.
ووجّه أمير عسير بطباعة كتاب “بين حنايا الأمل” لإحدى المستفيدات من خدمات اللجنة ونشره على مدارس المنطقة، للاستفادة مما أوردته من قصص وتجارب.