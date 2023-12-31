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بعد الإعلان عن البدء في المسار الثاني

أندية دوري يلو والدرجة الثانية تنتظر التخصيص

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣١ مساءً
أندية دوري يلو والدرجة الثانية تنتظر التخصيص
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير تخصيص الأندية المنتمية لدوري يلو للدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية، بعد الإعلان عن البدء في المسار الثاني للمشروع.

بدء المسار الثاني من المشروع

وأعلنت وزارة الرياضة، وبالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، عن البدء في المسار الثاني من مشروع تخصيص الأندية الرياضية، الذي أطلقه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

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التخصيص ينتظر دوري يلو والدرجة الثانية

وعلق الإعلامي عبدالله الحنيان، على إطلاق المسار الثاني، قائلًا: “خطوة جديدة من مشروع التخصيص، وإن شاء الله راح نشوف شركات كبرى تستثمر في الأندية، خصوصًا في الدرجات (أولى وثانية وثالثة)”.

المسار الأول لتخصيص الأندية
جانب من المؤتمر للإعلان عن المسار الأول

وأعاد الإعلامي خضير البراق، نشر بيان وزارة الرياضة، عبر حسابه على منصة “إكس”، وقال: “فرصتكم مستثمري ورجال الأعمال في العالم التي لن تتكرر الظفر بالاستثمار في أندية دوري يلو”.

وكتب فيصل الرقيبة: إعلان ممتاز.. إن شاء الله نسمع عن أندية في دوري يلو وغيره دخلت نطاق التخصيص فهم يستحقون أيضًا”، وقال علي اليامي: “نادي نجران يستحق الكثير لما عاناه؛ واللعب لعدة مواسم خارج أرضه، نتمنى أن يكون له نصيب ولفتة خاصة له ولجمهوره العريق”.

الفيصلي ونجران - الأهلي

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