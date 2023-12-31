أندية دوري يلو والدرجة الثانية تنتظر التخصيص

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الإمارات تنبيه من الأحوال الجوية في مكة والرياض وتبوك تخصيص الأندية خطوة جديدة نحو الريادة العالمية 4 أندية سعودية تسعى لضم عز الدين أوناحي التأمينات تتيح تعديل شريحة الدخل للمشترك الاختياري قبل 31 يناير انتقادات لغياب سلطان الغنام عن قائمة الأخضر تسجيل الضمان الاجتماعي المطور متاح للأفراد والأسر رونالدو يواصل تصدر قائمة الهدافين بعد الجولة الـ19 وزارة الرياضة تعلن البدء في المسار الثاني من مشروع تخصيص الأندية ضبط مواطنَين لترويجهما القات بالدائر
تترقب الجماهير تخصيص الأندية المنتمية لدوري يلو للدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية، بعد الإعلان عن البدء في المسار الثاني للمشروع.
وأعلنت وزارة الرياضة، وبالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، عن البدء في المسار الثاني من مشروع تخصيص الأندية الرياضية، الذي أطلقه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وعلق الإعلامي عبدالله الحنيان، على إطلاق المسار الثاني، قائلًا: “خطوة جديدة من مشروع التخصيص، وإن شاء الله راح نشوف شركات كبرى تستثمر في الأندية، خصوصًا في الدرجات (أولى وثانية وثالثة)”.
وأعاد الإعلامي خضير البراق، نشر بيان وزارة الرياضة، عبر حسابه على منصة “إكس”، وقال: “فرصتكم مستثمري ورجال الأعمال في العالم التي لن تتكرر الظفر بالاستثمار في أندية دوري يلو”.
وكتب فيصل الرقيبة: إعلان ممتاز.. إن شاء الله نسمع عن أندية في دوري يلو وغيره دخلت نطاق التخصيص فهم يستحقون أيضًا”، وقال علي اليامي: “نادي نجران يستحق الكثير لما عاناه؛ واللعب لعدة مواسم خارج أرضه، نتمنى أن يكون له نصيب ولفتة خاصة له ولجمهوره العريق”.