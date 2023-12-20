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بعدما أبدى رغبته بشأن الاعتزال

أنشيلوتي يسعى لتغيير خطة توني كروس

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٦ مساءً
أنشيلوتي يسعى لتغيير خطة توني كروس
المواطن - فريق التحرير

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يحاول المدير الفني لفريق ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تغيير خطة نجم الفريق الأول لكرة القدم، الألماني توني كروس، بشأن مستقبله.

أنشيلوتي يحاول تغيير رأي توني كروس

وذكرت صحيفة “بيلد”: “توني كروس خطط للعودة من الاعتزال الدولي إلى منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، من أجل إعلان اعتزاله لكرة القدم بشكل نهائي عقب اليورو المقبل، بقميص المانشافت”.

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توني كروس
كروس – المصدر @realmadrid

وأوضحت صحيفة “آس” الإسبانية: “أنشيلوتي لا يزال يرى كروس لاعبًا مهمًا في صفوف ريال مدريد، وطلب منه عدة مرات تأجيل اعتزاله لمدة عام آخر على الأقل، والاستمرار مع ريال مدريد من أجل إسعاد الجمهور بموهبته”.

نجم ريال مدريد توني كروس
كروس – المصدر @realmadrid

لاعبو الريال يساندون أنشيلوتي

وأشارت صحيفة “آس”، إلى أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ساندوا أنشيلوتي في مخططه، وطلبوا أيضًا من كروس تأجيل خطة اعتزاله في الصيف المقبل.

وجاء في ختام تقرير الصحيفة الإسبانية: “تونب كروس هادئ ولا يتعجل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله، وسينتظر حتى الأيام الأخيرة في عقده كما حدث في الموسم الماضي”.

توني كروس
كروس – المصدر @realmadrid

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