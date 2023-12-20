أنشيلوتي يسعى لتغيير خطة توني كروس

الأهلي يسعى لضم تشيرو إيموبيلي إحباط تهريب 232 كلجم من القات المخدر في جازان وعسير كريستيانو رونالدو يسعى لحسم نزاعه مع يوفنتوس عمر هوساوي يخضع لجراحة ناجحة الكشف عن كرة نهائي كأس آسيا 2023 أبشر: تنفيذ أكثر من 4.8 ملايين عملية إلكترونية في نوفمبر غياب نيمار عن كوبا أمريكا 2024 نونو سانتو يعود للبريميرليج رسميًا الجلاجل: السعودية تشهد تحولاً لا يساويه أي تحول صحي في العالم عرضان سعوديان لـ محمد الشناوي
يحاول المدير الفني لفريق ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تغيير خطة نجم الفريق الأول لكرة القدم، الألماني توني كروس، بشأن مستقبله.
وذكرت صحيفة “بيلد”: “توني كروس خطط للعودة من الاعتزال الدولي إلى منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، من أجل إعلان اعتزاله لكرة القدم بشكل نهائي عقب اليورو المقبل، بقميص المانشافت”.
وأوضحت صحيفة “آس” الإسبانية: “أنشيلوتي لا يزال يرى كروس لاعبًا مهمًا في صفوف ريال مدريد، وطلب منه عدة مرات تأجيل اعتزاله لمدة عام آخر على الأقل، والاستمرار مع ريال مدريد من أجل إسعاد الجمهور بموهبته”.
وأشارت صحيفة “آس”، إلى أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ساندوا أنشيلوتي في مخططه، وطلبوا أيضًا من كروس تأجيل خطة اعتزاله في الصيف المقبل.
وجاء في ختام تقرير الصحيفة الإسبانية: “تونب كروس هادئ ولا يتعجل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله، وسينتظر حتى الأيام الأخيرة في عقده كما حدث في الموسم الماضي”.