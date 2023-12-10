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بعد غضبه أمام ريال بيتيس

أنشيلوتي يعقد اجتماعًا عاجلًا مع مودريتش

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٦ مساءً
أنشيلوتي يعقد اجتماعًا عاجلًا مع مودريتش
المواطن - فريق التحرير

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عقد المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، اجتماعًا بشكل عاجل مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش، بعد مباراة ريال بيتيس.

أنشيلوتي يجتمع بمودريتش

وشارك لوكا مودريتش كأساسي في مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس، وظهر غاضبًا للغاية بعد قرار استبداله عند الدقيقة 70، حيث ركل الزجاجات عندما وصل إلى مقاعد البدلاء.

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وذكرت شبكة “ديفنسا سنترال”: “اجتمع أنشيلوتي بمودريتش قبل استقلال الطائرة إلى مدريد، لمناقشة أسباب غضبه، وأوضح اللاعب أنه كان غاضبًا من نفسه لارتكاب بعض الأخطاء في التمرير، وإطلاق بعض التسديدات السيئة”.

مودريتش
النجم الكرواتي – المصدر @realmadriden

وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أن النجم الكرواتي أوضح أن غضبه لم يكن موجهًا إلى أنشيلوتي بسبب قرار استبداله.

وكان أنشيلوتي قد سُئل في المؤتمر الصحافي بعد مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس، عن غضب مودريتش من قرار استبداله، واكتفى بالرد قائًلا “لا أعرف”.

مودريتش
النجم الكرواتي – المصدر @realmadriden

تعادل ريال مدريد ضد ريال بيتيس

ولعب ريال مدريد ضد ريال بيتيس بالأمس على ملعب “بينتو فيامارين”، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد رصيده إلى 39 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما وصل رصيد ريال بيتيس إلى 26 نقطة، ليتواجد في المركز السابع.

ريال مدريد ضد ريال بيتيس
جانب من المباراة – المصدر @realmadriden

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