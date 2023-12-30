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نتيجة الحالة المطرية بالمنطقة

أهالي الشمالية يستمتعون بمشاهدة جريان وادي المرا

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣١ مساءً
أهالي الشمالية يستمتعون بمشاهدة جريان وادي المرا
المواطن - فريق التحرير

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تشهد منطقة الحدود الشمالية منذ عدة أيام جريان العديد من الأودية والشعاب نتيجة الحالة المطرية التي تعيشها المنطقة هذه الأيام، ومن أهمها وادي المرا الذي يمتد بطول يبلغ 140 كم، حيث ينحدر من جنوب غرب حزم الجلاميد، شرق محافظة طريف، ويصب في الحدود العراقية، من أهم روافده شعاب (منقولة، تبل، أم الحشو).

جريان وادي المرا

تلك المشاهد دفعت أهالي المنطقة وزوارها إلى التوجه والاستمتاع بمشاهدة جريان الوادي، والجلوس على ضفافه والتقاط الصور التذكارية، حيث يعد الوادي من أشهر وأهم الأودية بمنطقة الحدود الشمالية.

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حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويصل إلى مائج على الجزء الشمالي.

وادي المرا

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