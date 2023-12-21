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قبل مباراة أبها اليوم

أهداف ميتروفيتش الحاسمة تمنح الهلال 18 نقطة

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٧ مساءً
أهداف ميتروفيتش الحاسمة تمنح الهلال 18 نقطة
المواطن - فريق التحرير

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يُعد النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، قوة هجومية كبيرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

ميتروفيتش يتألق

وسجل ميتروفيتش 15 هدفًا من أصل 50 سجلهم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي دوري روشن السعودي، خلف نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الـ16 هدفًا.

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ومنحت الأهداف الحاسمة التي سجلها ميتروفيتش، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 18 نقطة من أصل 47 حصدها حتى الآن، أي أن غياب أهدافه، ستبعد الأزرق عن صدارة ترتيب دوري روشن السعودي.

ميتروفيتش
المهاجم الصربي – المصدر @Alhilal_FC

مباراة الهلال ضد أبها

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد أبها، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

وقبل مباراة اليوم، يحتل الزعيم صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 47 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن النصر الوصيف، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة.

أبها
لاعبو الفريق – المصدر @abhaFC

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