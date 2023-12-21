ضمك يواصل تألقه في دوري روشن ويتجاوز الطائي الخليج يواصل صحوته ويعبر الفيحاء بثلاثية أهداف ميتروفيتش الحاسمة تمنح الهلال 18 نقطة قضى 50 عامًا في السجن وخرج بريئًا الشكل الجديد لـ السوبر ليج بمشاركة 64 ناديًا تعادل ضمك والطائي سلبيًّا بالشوط الأول الخليج يُنهي الشوط الأول متقدمًا على الفيحاء بهدفين الحجر سابع العروض في مهرجان الرياض للمسرح طوارئ في أوروبا بسبب بيا مشروعات نيوم في 2023 تبهر العالم بأحدث الوجهات السياحية الفاخرة
يُعد النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، قوة هجومية كبيرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.
وسجل ميتروفيتش 15 هدفًا من أصل 50 سجلهم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي دوري روشن السعودي، خلف نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الـ16 هدفًا.
ومنحت الأهداف الحاسمة التي سجلها ميتروفيتش، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 18 نقطة من أصل 47 حصدها حتى الآن، أي أن غياب أهدافه، ستبعد الأزرق عن صدارة ترتيب دوري روشن السعودي.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد أبها، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الزعيم صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 47 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن النصر الوصيف، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة.