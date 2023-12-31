أهلي جدة يجد بديل فيرمينو

كشفت تقارير إعلامية أن النادي الأهلي وجد بديلًا للاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينو مع توقعات بمغادرته للراقي في يناير المقبل.

فيرمينو وبديله

وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي “محمد القاعود” فإن الراقي يفكر في التعاقد مع اللاعب الإنجليزي إيفان توني لاعب فريق برينتفورد والمنتخب الإنجليزي.

وكانت صحيفة Daily Mail البريطانية قالت: إن أندية آرسنال وتشيلسي الإنجليزيين يرغبان في ضم توني صاحب الـ 28 عامًا في يناير المقبل حيث سيرحب برينتفورد برحيل توني مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

وكانت فئات عريضة من جماهير الأهلي طالبت برحيل نجم ليفربول الإنجليزي السابق عن الراقي بسبب تراجع مستواه فنيًّا حيث لم ينجح إلا في تسجيل 3 أهداف حتى الآن في دوري روشن.