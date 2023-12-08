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متوقع تفعيلها بشكل رسمي خلال عام 2024م- 2025م

أهمية اقتصادية وتنموية كبرى لـ التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة 

الجمعة ٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٩ صباحاً
أهمية اقتصادية وتنموية كبرى لـ التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة 
المواطن - واس

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أشاد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حسن بن معجب الحويزي, بالبيان الختامي الصادر عن قمة المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الرابعة والأربعين الذي عقد أمس الأول في العاصمة القطرية الدوحة، ولعل من أبرز المخرجات اعتماد مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة وتفويض وزراء الداخلية في الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

إنجاز جديد

وأكد الحويزي أن تفعيل التأشيرة السياحية الموحدة يعد إنجازاً يُضاف إلى إنجازات مجلس التعاون الخليجي، في ظل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله – ، والمتوقع تفعيلها بشكل رسمي خلال عام 2024م- 2025م ، وستحقق أهميّة اقتصاديّة وتنمويّة كبرى من شأنها تعزيز مكانة دول المجلس كوجهة سياحية متميزة عالمياً، وكذلك تعزيز دور السياحة كمحرك للنمو الاقتصادي، وفتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي في كل دول مجلس التعاون.

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يذكر أن عدد السياح الذين زاور دول مجلس التعاون حتى سبتمبر لعام 2023م، بلغ أكثر من 45 مليون سائح، ويتوقع أن يصل حجم الإيرادات من قطاع السياحة لدول الخليج في عام 2023م، أكثر من 82 مليار دولار أمريكي.

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