أوبك+ بحاجة لإبقاء تخفيضات النفط حتى نهاية عام 2024

أكدت شركة “سيتي جروب” الأمريكية للخدمات المالية، أنه سينجح تحالف أوبك بلس في إعادة توازن أسعار النفط بتمديد خفض الإنتاج للعام المقبل 2024.

تخفيضات الإنتاج النفطي

وأفاد موقع سيتي جروب الأمريكي بأن أوبك+ بحاجة لإبقاء تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام المقبل، من أجل الحفاظ على توازن أسواق النفط العالمية.

وأوضح “ماكس لايتون” رئيس أبحاث السلع الأساسية العالمي لدى البنك الأمريكي أن على المجموعة القيام بذلك من أجل الحفاظ على أسعار النفط قرب مستوياتها الحالية.

توازن الأسواق العالمية

وأضاف “لايتون” في مقابلة أجراها مع تلفزيون “بلومبرج” أمس الاثنين: يمكنهم تحقيق التوازن في السوق، والحفاظ على الأسعار عند ما يتراوح بين 70 دولارًا و80 دولارًا إذا عملوا جميعًا معًا.

سعر خام برنت اليوم

ومع ذلك، فإن سعر خام برنت اليوم يدور حول 75 دولارًا للبرميل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وزيادة التركيز على مصادر الطاقة المتجددة في معظم العالم المتقدم. ويمكن للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التعامل مع انخفاض الأسعار، نظرًا لقيمة صناديق الثروة السيادية لكل منهما نحو 776 مليار دولار أمريكي و853 مليار دولار أمريكي.

أعضاء أوبك يحافظون على مستوى الإنتاج

أعلن تحالف أوبك+، عن تخفيضات جديدة في الإنتاج بنحو 900 ألف برميل يوميًا العام المقبل، تعتبر قرارات أوبك+ ذات أهمية خاصة، لأنها تساعد في تنظيم إمدادات النفط العالمية، مما يؤثر نتيجة لذلك على أسعار النفط، وبما أن اللجنة تسيطر على حوالي 60% من تجارة النفط الدولية، فضلًا عن 80% من احتياطيات النفط المعروفة، فإنها تتمتع بقدر كبير من التأثير على أسواق النفط.