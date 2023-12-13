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رفع سقف التوقعات لنحو 100 ألف برميل يوميًّا

أوبك متفائلة تجاه سوق النفط في 2024

الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

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أبدت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” تفاؤلها بحذر بشأن العوامل الأساسية التي تؤثر على ديناميكيات سوق النفط في عام 2024، وسط توقعات.

رفع توقعات نمو الطلب

ووفقًا لتقرير أوبك لشهر ديسمبر، الصادر اليوم الأربعاء، أبقى على توقعات نمو الطلب والمعروض النفطي من خارج المنظمة للعام المقبل بدون تغيير عن تقرير نوفمبر.

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كانت أوبك رفعت الشهر الماضي توقعاتها لنمو الطلب والعرض في السوق النفطية خلال العام الجاري بنحو 100 ألف برميل يوميًّا، مشيرةً إلى أنه رغم المعنويات السلبية في السوق إلا أن أحدث البيانات تشير إلى قوة الطلب على الخام خاصةً من الصين. وكانت هذه التوقعات بالزيادة هي الأولى بعد 4 أشهر من إبقائها دون تغيير.

تقديرات نمو الطلب

استنادًا إلى تقرير “أوبك” الأخير لهذا العام، فإن تقديرات نمو الطلب على النفط لعام 2023 تبقى عند متوسط 2.5 مليون برميل يوميًّا، وللعام 2024 عند 2.2 مليون برميل يوميًّا كمعدل وسطي. كما أبقى التقرير توقعات نمو المعروض النفطي من خارج المنظمة عند متوسط 1.8 و1.4 مليون برميل يوميًّا للعامين الحالي والمقبل على التوالي. مشيرًا إلى نحو 70% من النمو لهذا العام سيأتي من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت رسالة الأمانة العامة لمنظمة “أوبك” في التقرير الجديد، إلى أنه على الرغم من الاستجابة لمجموعة واسعة من حالات عدم اليقين التي لا تزال تحيط بسوق النفط العالمية، فإنه أعلنت العديد من البلدان المشاركة في إعلان التعاون بين دول “أوبك “والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة، المعروف بتحالف “أوبك+”، في نوفمبر 2023، عن تعديلات طوعية إضافية بكميات الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2024، للمساعدة في الحفاظ على الاستقرار والتوازن في أسواق النفط العالمية.

وأكدت رسال الأمانة العامة أن دول “أوبك+” ستواصل هذه الالتزامات لتحقيق سوق نفط مستقرة، والحفاظ عليها، وتوفير توجيهات طويلة الأجل للسوق.

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