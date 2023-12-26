حمدالله يسجل هدفًا مميزًا لـ الاتحاد ورونالدو يرد بالتعادل أوتافيو: طريقة لعبي لم تُغضب المنافسين في السعودية .. وهذا مصيري بعد مغادرة النصر مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع مساعداته في غزة رادار جدة: تكوّنات رعدية على السواحل وداخل البحر لحظة إنقاذ العشرات من حريق مول تجاري في ألبانيا التشكيل الرسمي لكلاسيكو الاتحاد والنصر خطوات تقديم شكوى على مكتب أو شركة الاستقدام عبر مساند رغم عقدة الـ4 سنوات .. تفوق كبير لـ النصر على الاتحاد في جدة أسعار النفط تحافظ على مكاسبها وخام برنت فوق 79 دولارًا سفارة السعودية بالعراق: نتابع حادث العثور على جثة مواطن وكويتي والتحقيقات جارية
كشف اللاعب البرتغالي أوتافيو، نجم النصر، كواليس انتقاله لنادي النصر من بورتو البرتغالي صيف العام الجاري.
وتحدث نجم النصر لصحيفة O jogo البرتغالية قائلًا: “لا أعتقد أن طريقة لعبي تُغضب المنافسين في الدوري السعودي، يجب أن تكون ذكيًّا في اللعب ويقولون إنني لم أحصل على بطاقة حمراء من قبل لكن سبق لي أن طُردت في مباراة بين إنتر ميلان وبورتو في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي”.
وأضاف: “بعد نهاية تجربتي مع النصر، أود العودة إلى بورتو يومًا ما”.
وواصل: “لم أتوقع أن يتعاقد معي النصر مقابل 60 مليون يورو، وحقيقة رئيس بورتو كان ذكيًّا عرف كيف يستغلني لكي يقوم ببيعي إلى النصر”.