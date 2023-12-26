أوتافيو: طريقة لعبي لم تُغضب المنافسين في السعودية .. وهذا مصيري بعد مغادرة النصر

كشف اللاعب البرتغالي أوتافيو، نجم النصر، كواليس انتقاله لنادي النصر من بورتو البرتغالي صيف العام الجاري.

وتحدث نجم النصر لصحيفة O jogo البرتغالية قائلًا: “لا أعتقد أن طريقة لعبي تُغضب المنافسين في الدوري السعودي، يجب أن تكون ذكيًّا في اللعب ويقولون إنني لم أحصل على بطاقة حمراء من قبل لكن سبق لي أن طُردت في مباراة بين إنتر ميلان وبورتو في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي”.

وأضاف: “بعد نهاية تجربتي مع النصر، أود العودة إلى بورتو يومًا ما”.

وواصل: “لم أتوقع أن يتعاقد معي النصر مقابل 60 مليون يورو، وحقيقة رئيس بورتو كان ذكيًّا عرف كيف يستغلني لكي يقوم ببيعي إلى النصر”.