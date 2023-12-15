أوراوا الياباني يضرب موعدًا مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

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تأهل فريق أوراوا ريد ديموندز الياباني بطل آسيا إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، وذلك بعد فوزه المثير على نادي كلوب ليون المكسيكي بطل أمريكا الشمالية بهدف دون رد قبل قليل في الدور الثاني من عمر البطولة.
ونجح اللاعب الهولندي أليكس شالك في إحراز الهدف الوحيد للفريق الياباني في الدقيقة الـ 79 مستغلًّا خطأ دفاعيًّا في لاعبي فريق ليون.
وبعد المباراة، تأهل الفريق الياباني لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا يوم الثلاثاء المقبل في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.