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بعد الفوز على ليون المكسيكي

أوراوا الياباني يضرب موعدًا مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٧ مساءً
أوراوا الياباني يضرب موعدًا مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية
المواطن - محمد سمعه

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تأهل فريق أوراوا ريد ديموندز الياباني بطل آسيا إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، وذلك بعد فوزه المثير على نادي كلوب ليون المكسيكي بطل أمريكا الشمالية بهدف دون رد قبل قليل في الدور الثاني من عمر البطولة.

ملخص مباراة أوراوا ضد ليون

ونجح اللاعب الهولندي أليكس شالك في إحراز الهدف الوحيد للفريق الياباني في الدقيقة الـ 79 مستغلًّا خطأ دفاعيًّا في لاعبي فريق ليون.

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أوراوا ضد ليون المكسيكي

وبعد المباراة، تأهل الفريق الياباني لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا يوم الثلاثاء المقبل في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

أوراوا ضد ليون المكسيكي

 

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