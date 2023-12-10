أوراوا يحلم بميدالية جديدة في كأس العالم للأندية

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، بعد غياب 6 سنوات، وسط طموحات بالحصول على ميدالية جديدة.

المشاركة المونديالية الثالثة

وتُعد هذه المشاركة المونديالية الثالثة للفريق الياباني، حيث شارك في كأس العالم للأندية للمرة الأولى عام 2007، ونجح في حصد الميدالية البرونزية، وسجل ظهوره الثاني في نسخة عام 2017.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا لقب دوري أبطال آسيا عام 2023 للمرة الثالثة في تاريخه، بعد تغلبه على الهلال في المباراة النهائية.

أوراوا في كأس العالم للأندية

وتوج أوراوا بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى، ليُشارك في مونديال الأندية باليابان، واستغل عاملي الأرض والجمهور، ليفوز على سباهان أصفهان الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وخسر الفريق الياباني ضد ميلان الإيطالي بهدف دون رد، قبل أن يفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي بركلات الترجيح، ليُنهي مشاركته المونديالية الأولى في المركز الثالث.

وتوج أوراوا بلقب دوري أبطال آسيا عام 2017، ليُشارك في كأس العالم للأندية بالإمارات، إلا أنه ظهر بشكل مخيب، حيث خسر ضد الجزيرة الإماراتي في الدور الثاني، وفاز على الوداد في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.