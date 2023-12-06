المودة تطلق مع 7 جامعات الموسم الثاني من تحدي غرس القيم المودة تطلق مع 7 جامعات الموسم الثاني من برنامج تحدي غرس القيم أوراوا يودع دوري أبطال آسيا قبل مشاركته في كأس العالم للأندية بوتين يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه أمير المنطقة الكعبة المشرفة تحت زخات المطر.. روعة الزمان والمكان تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة ضمك الحزم يبحث عن فوز غائب من 5 مباريات وزير المالية: نستهدف في ميزانية 2024 التوسع في الإنفاق على المشاريع التنموية تأهل 4 فرق سعودية بدوري أبطال آسيا للمرة الرابعة تفوق سعودي بالمواجهات العربية في كأس العالم للأندية
ودع الفريق الكروي الأول بنادي أوراوا الياباني، بطولة دوري أبطال آسيا موسم 2023/2024 من دور المجموعات، وذلك بعد خسارته اليوم أمام فريق هانوي إف سي الفيتنامي بنتيجة 2-1 في الجولة السادسة من دور المجموعات.
وتم إقصاء الفريق الياباني من البطولة، حيث احتل المركز الثاني في المجموعة العاشرة برصيد 7 نقاط، ليعجز عن الدخول ضمن أفضل الفرق أصحاب المركز الثاني بسبب قلة رصيده من النقاط.
ويستعد الفريق الياباني بطل آسيا 2022 للمشاركة في كأس العالم للأندية الأسبوع المقبل في جدة.
ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في افتتاح مونديال الأندية 2023 على ملعب الجوهرة المشعة، عند الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر.
ويُلاقي الفائز من المباراة الافتتاحية، الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني، فيما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني مع نظيره كلوب ليون المكسيكي.
ووفقًا لقرعة كأس العالم للأندية 2023، فإن مواجهات الدور نصف النهائي، كالتالي؛ الفائز من مواجهة الأهلي والمتأهل من المباراة الافتتاحية أمام فلوميننسي البرازيلي، ويلعب مانشستر سيتي الإنجليزي ضد الفائز من لقاء أوراوا وليون.