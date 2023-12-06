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بعد خسارته من فريق هانواي الفيتنامي

أوراوا يودع دوري أبطال آسيا قبل مشاركته في كأس العالم للأندية

الأربعاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠١ مساءً
أوراوا يودع دوري أبطال آسيا قبل مشاركته في كأس العالم للأندية
المواطن - محمد سمعه

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ودع الفريق الكروي الأول بنادي أوراوا الياباني، بطولة دوري أبطال آسيا موسم 2023/2024 من دور المجموعات، وذلك بعد خسارته اليوم أمام فريق هانوي إف سي الفيتنامي بنتيجة 2-1 في الجولة السادسة من دور المجموعات.

وتم إقصاء الفريق الياباني من البطولة، حيث احتل المركز الثاني في المجموعة العاشرة برصيد 7 نقاط، ليعجز عن الدخول ضمن أفضل الفرق أصحاب المركز الثاني بسبب قلة رصيده من النقاط.

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أوراوا يستعد للمشاركة بمونديال الأندية 

ويستعد الفريق الياباني بطل آسيا 2022 للمشاركة في كأس العالم للأندية الأسبوع المقبل في جدة.

أوراوا - دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في افتتاح مونديال الأندية 2023 على ملعب الجوهرة المشعة، عند الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر.

ويُلاقي الفائز من المباراة الافتتاحية، الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني، فيما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني مع نظيره كلوب ليون المكسيكي.

ووفقًا لقرعة كأس العالم للأندية 2023، فإن مواجهات الدور نصف النهائي، كالتالي؛ الفائز من مواجهة الأهلي والمتأهل من المباراة الافتتاحية أمام فلوميننسي البرازيلي، ويلعب مانشستر سيتي الإنجليزي ضد الفائز من لقاء أوراوا وليون.

أوراوا - دوري أبطال آسيا

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