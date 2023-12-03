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في كأس العالم للأندية 2023

أوكلاند سيتي يحلم بتكرار إنجاز 2014

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٠ مساءً
أوكلاند سيتي يحلم بتكرار إنجاز 2014
المواطن - فريق التحرير

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي لبدء مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بمواجهة صعبة ضد الاتحاد.

افتتاح كأس العالم للأندية 2023

وستنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية، يوم 12 ديسمبر الجاري، بمباراة الاتحاد بطل دوري روشن السعودي الموسم الماضي، وأوكلاند سيتي المتوج بلقب دوري أبطال أوقيانوسيا، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

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كأس العالم للأندية 2023
كأس البطولة – المصدر @saudiFF

أوكلاند سيتي يحلم بالتأهل

ويحلم الفريق النيوزيلاندي في الظهور بشكل مميز بالمباراة الافتتاحية، وتحقيق مفاجأة بتجاوز الاتحاد، والتأهل إلى الدور التالي من مونديال الأندية، خاصة أنه يُشارك في البطولة للمرة الـ11 في تاريخه.

وتُعد نسخة 2014 هي الأفضل للفريق الأول لكرة القدم بنادي أوكلاند سيتي، حيث نجح في الحصول على المركز الثالث، بعد مستوى لافت؛ حيث بدأ البطولة بالفوز على المغرب التطواني، قبل أن يُطيح بوفاق سطيف الجزائري.

وخسر الفريق النيوزيلاندي بصعوبة بالغة ضد سان لورينزو الأرجنتيني في الدور نصف النهائي، قبل أن يفوز على كروز أزول المكسيكي بركلات الترجيح بنتيجة 4\2، ليتوج بالميدالية البرونزية.

أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2014
لاعبو أوكلاند في 2014 – المصدر fifa

وبخلاف نسخة 2014، خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوكلاند سيتي، 12 مباراة ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 2006 وحتى 2022، واكتفى بتحقيق الفوز مرتين فقط.

وبعد المشاركة المميزة في كأس العالم للأندية 2014، لعب الفريق النيوزيلاندي 4 مواجهات فقط في البطولة في نسخ 2015، 2016، 2017 و2022، وخسرها جميعًا دون تحقيق أي فوز أو تعادل، وكان آخرها بثلاثية نظيفة ضد الأهلي المصري بالنسخة الأخيرة.

الأهلي المصري - الأهلي ضد أوكلاند سيتي - محمد هاني

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