أوكلاند سيتي يحلم بتكرار إنجاز 2014

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي لبدء مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بمواجهة صعبة ضد الاتحاد.

افتتاح كأس العالم للأندية 2023

وستنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية، يوم 12 ديسمبر الجاري، بمباراة الاتحاد بطل دوري روشن السعودي الموسم الماضي، وأوكلاند سيتي المتوج بلقب دوري أبطال أوقيانوسيا، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

أوكلاند سيتي يحلم بالتأهل

ويحلم الفريق النيوزيلاندي في الظهور بشكل مميز بالمباراة الافتتاحية، وتحقيق مفاجأة بتجاوز الاتحاد، والتأهل إلى الدور التالي من مونديال الأندية، خاصة أنه يُشارك في البطولة للمرة الـ11 في تاريخه.

وتُعد نسخة 2014 هي الأفضل للفريق الأول لكرة القدم بنادي أوكلاند سيتي، حيث نجح في الحصول على المركز الثالث، بعد مستوى لافت؛ حيث بدأ البطولة بالفوز على المغرب التطواني، قبل أن يُطيح بوفاق سطيف الجزائري.

وخسر الفريق النيوزيلاندي بصعوبة بالغة ضد سان لورينزو الأرجنتيني في الدور نصف النهائي، قبل أن يفوز على كروز أزول المكسيكي بركلات الترجيح بنتيجة 4\2، ليتوج بالميدالية البرونزية.

وبخلاف نسخة 2014، خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوكلاند سيتي، 12 مباراة ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 2006 وحتى 2022، واكتفى بتحقيق الفوز مرتين فقط.

وبعد المشاركة المميزة في كأس العالم للأندية 2014، لعب الفريق النيوزيلاندي 4 مواجهات فقط في البطولة في نسخ 2015، 2016، 2017 و2022، وخسرها جميعًا دون تحقيق أي فوز أو تعادل، وكان آخرها بثلاثية نظيفة ضد الأهلي المصري بالنسخة الأخيرة.