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الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي

أول تحرك من البنوك الخليجية عقب تحركات الفيدرالي الأمريكي

الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ مساءً
أول تحرك من البنوك الخليجية عقب تحركات الفيدرالي الأمريكي
المواطن - فريق التحرير

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ثبتت بنوك مركزية خليجية أسعار الفائدة، لمواكبة تحركات الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة.

تحرك المركزي الإماراتي

وتوقع الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال العام المقبل، بحسب بيان المركزي الأمريكي، الصادر الأربعاء. وأشار الفيدرالي إلى أن التضخم تراجع لكنه ظل مرتفعًا، مضيفًا أن لجنة السياسة النقدية لا تزال ملتزمة بإعادته إلى الهدف البالغ 2 بالمائة.

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وأعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، بعد قرار مماثل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

إبقاء أسعار الفائدة في بنوك الخليج

وذكر “المركزي” الإماراتي في بيان، أنه قرر الإبقاء على سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40%. كما قرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

وأبقى مصرف قطر المركزي اليوم الأربعاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير وذلك عقب قرار مماثل من الفيدرالي الأمريكي.

وقال “المركزي” القطري: إن سعر فائدة الإيداع مستقر عند 5.75%، بينما ظل سعر فائدة الاقتراض عند 6.25%، وسعر إعادة الشراء عند 6%.

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