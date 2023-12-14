أول خوذة قراءة أفكار بالعالم يحولها الذكاء الاصطناعي لشيء مخيف

توصل العلماء لأول خوذة قراءة أفكار في العالم، لكن تقنية الذكاء الاصطناعي المخيفة أثارت الكثير من القلق؛ لأنها يمكن أن تحول أفكار أي إنسان إلى نص مكتوب.

أول خوذة قراءة أفكار

وأوضحت صحيفة “ذا صن” البريطانية أنه على الرغم من أن الجهاز الجديد يُنظر إليه على أنه أكثر نفعًا للبشرية وأفضل من الناحية الأخلاقية، وأقل خطورة من الشريحة الدماغية لإيلون ماسك Neuralink.

وعمل فريق ذكي في جامعة التكنولوجيا في سيدني بجد على ابتكار خوذة ثورية يمكنها قراءة الأفكار، وتعد الخوذة قادرة على قراءة موجات الدماغ عند وضعها على رأس شخص ما، وترجمة مشاعره وأفكاره إلى نص من خلال القوة السحرية للذكاء الاصطناعي.

كيفية عمل خوذة قراءة الأفكار

ومن المأمول أيضًا أن تساعد هذه التكنولوجيا الأشخاص الذين لا يستطيعون التحدث على التواصل مع الآخرين والعمل كحلقة وصل سلسة بين البشر والآلات، كما هو الحال عندما يكون لدى الشخص طرف إلكتروني. وتم اختبار الخوذة بدقة مع المشاركين وتوصل العلماء لأجهزة استشعار تعمل ضمن خوذة الأفكار لإنتاج بعض النتائج المذهلة.

وتعمل الخوذة عن طريق إرسال نص عشوائي إلى المشارك بينما تعمل المستشعرات في اللحظة التي تشعر فيها بتفكير الشخص. فهو يتتبع موجات الدماغ أثناء قراءة الجملة في رؤوسهم قبل أن تتم ترجمة الموجات إلى نص منفصل غالبًا ما يشبه النص الأصلي إلى حد كبير. ويتم بعد ذلك تحويل النتائج والتسجيلات إلى نص من خلال نظام يسمى تسجيلات مخطط كهربية الدماغ، والذي يعمل باستخدام نموذج ذكي للذكاء الاصطناعي يسمى DeWave مما يؤدي إلى تجربة مذهلة لقراءة العقل.