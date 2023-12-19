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الرئيس الأمريكي يصفها بالخاطئة

أول رد من بايدن بشأن تراجعه في استطلاعات الرأي

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٧ مساءً
أول رد من بايدن بشأن تراجعه في استطلاعات الرأي
المواطن - فريق التحرير

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جاء أول رد من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعدما كشفت استطلاعات رأي حديثة أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتقدم على الرئيس بايدن في ولايات رئيسية متأرجحة، والتي يمكن أن تحسم نتيجة انتخابات 2024.

بايدن يرفض استطلاعات الرأي

وتزايدت أرقام استطلاعات الرأي للرئيس جو بايدن سوءًا في الأشهر الأخيرة، وغالبًا ما تظهر أنه متعادل أو متأخر عن الرئيس السابق دونالد ترامب ببضع نقاط لكن وفقًا لبايدن، تركز وسائل الإعلام فقط على استطلاعات الرأي الخاطئة.

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ورفض بايدن استطلاعات الرأي التي تظهر أنه يتخلف عن ترامب أو غيره من المنافسين المحتملين من الحزب الجمهوري، وأصر على أن الصحفيين لا يحصلون على الصورة الكاملة.

وقال بايدن: “أنتم تقرؤون استطلاعات الرأي الخاطئة” وفقًا لموقع بوليتكو.

أول رد من بايدن

ورد بايدن على سؤال صارخ من أحد المراسلين حول سبب خسارته أمام ترامب في استطلاعات الرأي، أثناء مغادرته مقر حملته الانتخابية في ويلمنجتون بولاية ديلاوير.

وقال بايدن: “أنتم تقرؤون استطلاعات الرأي الخاطئة” وبينما كان الرئيس يسير من المبنى إلى سيارته التي كانت تنتظره، اصطدمت سيارة بسيارة الخدمة السرية الأمريكية ذات الدفع الرباعي التي كانت متوقفة عند التقاطع أثناء مغادرته ولم يصب كل من بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن بأذى.

استطلاعات رأي أخرى

وقال بايدن في حملة لجمع التبرعات في شيكاغو في 9 نوفمبر “كانت الصحافة تتحدث عن استطلاعين للرأي، هناك 10 استطلاعات رأي أخرى نفوز بها”. وقال بايدن إن حملته وضعت نسخًا من تلك الاستطلاعات على مقاعد الحضور. وتابع “المراسلون لا يقرؤون استطلاعات الرأي”.

وفي وقت سابق من نفس اليوم، قال بايدن للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند إن المراسلين “لا تقرؤون استطلاعات الرأي”. وتابع “عشرة استطلاعات رأي، ثمانية منها أتفوق على ترامب في تلك الولايات، ثمانية منها !! وقال بايدن: “أنتم لا تركزون إلا  على اثنين فقط وهي سي إن إن ونيويورك تايمز”.

تراجع بايدن

وأشارت استطلاعات الرأي التي أجرتها شبكة سي إن إن وصحيفة نيويورك تايمز قبل أيام من تصريحات بايدن في نوفمبر إلى أن بايدن يتخلف عن ترامب وغيره من المرشحين الجمهوريين على المستوى الوطني بأربع وخمس نقاط على التوالي.

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