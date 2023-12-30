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مالكة أسهم شركة L'Oréal SA

أول سيدة أعمال تصل ثروتها إلى 100 مليار دولار

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٧ مساءً
أول سيدة أعمال تصل ثروتها إلى 100 مليار دولار
المواطن - فريق التحرير

يشهد نهاية عام 2023 نشرًا لقوائم أغنياء العالم ومن بينهم أول امرأة في العالم تجمع ثروة تزيد عن 100 مليار دولار، وفقًا للتقرير الذي شرح أن أسهم شركة L’Oréal SA الموصوفة بأنها إمبراطورية فرنسية لمنتجات التجميل، ارتفعت العام الحالي إلى أعلى مستوياتها منذ 1998 على الإطلاق.

ثروة تصل لـ 100 مليار دولار

ووصلت ثروة الفرنسية فرانسواز بيتنكورت مايرز، المالكة ثلث الشركة التي أسسها جدها، إلى 100 مليار و200 مليون دولار، محققة بذلك الارتفاع الذي بلغ 35% مقارنة بسعرها العام الماضي، مع ذلك، تظل ثروة المليارديرة المولودة قبل 70 عامًا، أقل بكثير من ثروة ثاني أغنى ملياردير بالعالم، وهو مواطنها الفرنسي برنار أرنو، مؤسس شركة Louis Vuitton المالك لثروة بلغت 179.4 مليار دولار في التصنيف العالمي، بحسب قائمة “بلومبرغ”.

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والمعروف عن Françoise Bettencourt Meyers التي اعتنقت اليهودية لزواجها من يهودي فرنسي، أنها نائبة رئيس مجلس إدارة “لوريال” البالغة قيمتها السوقية 268 مليارًا من الدولارات، وبأنها تملك 35% من مجموع أسهم الشركة.

حياة الفرنسية فرانسواز بيتنكورت مايرز

ومن المعروف عن فرانسواز بيتنكورت مايرز أن لديها ابنيها الوحيدين من زوجها André Bettencourt الراحل في 2007 بعمر 88 سنة، وهما نيكولاس وجان فيكتور، فهما من مستشاري الشركة التي أسسها “يوجين شويلر” في 1909 وهو جد الكيميائي بيتينكورت مايرز، لإنتاج وبيع صبغة شعر كان قد طورها، فيما يروي الفيديو المعروض أدناه، وتاريخه مارس الماضي، مزيدًا من المعلومات عنها.

كما من المعروف عنها أيضًا “محافظتها على حياتها الخاصة، وتجنب الطراز الفاخر في الحياة الاجتماعية، بعكس ما يسعى إليه كثيرون من أثرياء العالم”، وفقًا لما قال مؤشر “بلومبرغ” بتقريره الوارد فيه أن أغنى امرأة في العالم ألفت دراسة من 5 مجلدات عن “الكتاب المقدس” كما ألفت سلسلة عن “نسب الآلهة اليونانية”، وهي معروفة بعزفها على البيانو لساعات كل يوم.

فيلم وثائقي وفضيحة سياسية

وُلدت بيتنكورت مايرز، طفلة وحيدة لوالديها، وأصبحت ثرية بعد وفاة والدتها ليليان بيتنكورت قبل 6 سنوات، والتي كانت تربطها بها علاقة متضاربة في بعض الأحيان.  تصاعدت إلى معركة قانونية في القرن الماضي من نزاع عائلي إلى فضيحة سياسية تركزت حول ما إذا كانت الأم المسنة مؤهلة لإدارة ممتلكات الأسرة، وهو ما يرويه فيلم وثائقي عرضته Netflix الشهر الماضي بعنوان L’Affaire Bettencourt من 3 أجزاء، وفيها تسجيلات سرية وتسريبات قام بها كبير الخدم.

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