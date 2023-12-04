Icon

تحديثات برمجية جديدة لعدد من منتجات أبل Icon أول قرار من علي البليهي بعد الإساءات التي تعرض لها Icon رجل يقتل 4 من أسرته في نيويورك والشرطة ترديه Icon شاهد .. مهارة فيليكس تقود برشلونة لفوز صعب أمام أتلتيكو مدريد Icon سقوط نابولي ضد الإنتر بثلاثية Icon رباعية تُهدي الزمالك الفوز ضد سوار الغيني Icon عبدالعزيز بن سلمان: البتروكيماويات موجودة لتبقى Icon تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة نساجي Icon تيك توك ينشر السلبية ومطالبات المقاطعة تتزايد Icon الخطوط الجوية السعودية تحتل المركز الثامن عالميًّا بدقة مواعيد الرحلات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
عقب طرده في مباراة الهلال والنصر

أول قرار من علي البليهي بعد الإساءات التي تعرض لها

الإثنين ٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٢ صباحاً
أول قرار من علي البليهي بعد الإساءات التي تعرض لها
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

كشف رفيع الشهراني وكيل أعمال علي البليهي نجم نادي الهلال عن أول قرار من اللاعب تم اتخاذه بعد الإساءات التي تعرض لها عقب طرده في مباراة النصر يوم الجمعة الماضية في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن.

وقال الشهراني عبر حسابه في منصة “إكس”: “بفضل الله وبحمده لأننا في بلد إسلامي له قانون ومحاكم ويأخذ حق من له حق، تم رصد عدد من التغريدات المسيئة لموكلنا البليهي وسنتخذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها من قبل وسيتولى المرافعات المحامي مشرف الخشرمي”.

قد يهمّك أيضاً
رقم استثنائي لـ ياسين بونو بعد مشاركته الآسيوية

رقم استثنائي لـ ياسين بونو بعد مشاركته الآسيوية

أسواق العالم تترقب اجتماع أوبك بلس وسط توقعات المحللين في أوروبا

أسواق العالم تترقب اجتماع أوبك بلس وسط توقعات المحللين في أوروبا

وأضاف الشهراني: “وهنا أود شكر الإدارة القانونية لنادي الهلال التي بادرت وسبقتنا كذلك كما تعودنا منها، وبدأت بالدفاع عن لاعب تم الإساءة له وهو منتمي للكيان، وأشكرهم على رصد التغريدات ومحاسبة كل من سولت له نفسه بالطعن والشتم والقذف ضد البليهي وغيره من اللاعبين”.

كيف تصرف علي البليهي أمام جمهور النصر ؟

وشُوهد البليهي وهو يجري ناحية مدرجات جماهير النصر وحاول استفزازهم في الدقيقة الـ90 بعد تقدم الهلال بثنائية لكن الحارس المغربي ياسين بونو تدخل وحاول إبعاده عن جماهير النصر، ليقوم الحكم الكولومبي ويلمار رولدان بعدها بطرده بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة الـ93.

علي البليهي
البليهي

وكان علي البليهي علق على فوز الهلال على النصر بثلاثية قائلًا عبر حسابه في منصة “إكس”: “هذا هو الهلال لا يعرف إلا النصر، مبروك النقاط الـ3، ونركز بالمباراة القادمة”.

يذكر أن البليهي كان أثار الجدل بسبب احتفال ركزة العلم أمام النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا في أكتوبر من عام 2021، وعاد مجددًا ليواصل طريقته المثيرة في الاحتفال أمام جماهير النصر الجمعة الماضية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خلال أسبوع.. ضبط 17305 مخالفين بينهم 9 متورطين بجرائم موجبة للتوقيف
السعودية اليوم

خلال أسبوع.. ضبط 17305 مخالفين بينهم 9...

السعودية اليوم
ياسر الشهراني خامس لاعب يتعرض للإصابة في الهلال
الرياضة

ياسر الشهراني خامس لاعب يتعرض للإصابة في...

الرياضة
غاياردو: مباراة أجمك الأوزبكي مهمة ونسعى لحسم الصدارة
الرياضة

غاياردو: مباراة أجمك الأوزبكي مهمة ونسعى لحسم...

الرياضة
 فيلم وثائقي وندوة إثرائية في احتفاء جامعة الإمام بجميل الحجيلان
السعودية اليوم

 فيلم وثائقي وندوة إثرائية في احتفاء جامعة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في مطارات جدة
وظائف

وظائف شاغرة في مطارات جدة

وظائف
وظائف شاغرة بمتاجر الرقيب في 3 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بمتاجر الرقيب في 3 مدن

وظائف
رفض وزير خارجية تركيا معانقة بلينكن لا علاقة له بغزة
العالم

رفض وزير خارجية تركيا معانقة بلينكن لا...

العالم
وظائف شاغرة بفروع شركة حلول الأولى
وظائف

وظائف شاغرة بفروع شركة حلول الأولى

وظائف

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه