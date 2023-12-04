أول قرار من علي البليهي بعد الإساءات التي تعرض لها

كشف رفيع الشهراني وكيل أعمال علي البليهي نجم نادي الهلال عن أول قرار من اللاعب تم اتخاذه بعد الإساءات التي تعرض لها عقب طرده في مباراة النصر يوم الجمعة الماضية في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن.

وقال الشهراني عبر حسابه في منصة “إكس”: “بفضل الله وبحمده لأننا في بلد إسلامي له قانون ومحاكم ويأخذ حق من له حق، تم رصد عدد من التغريدات المسيئة لموكلنا البليهي وسنتخذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها من قبل وسيتولى المرافعات المحامي مشرف الخشرمي”.

وأضاف الشهراني: “وهنا أود شكر الإدارة القانونية لنادي الهلال التي بادرت وسبقتنا كذلك كما تعودنا منها، وبدأت بالدفاع عن لاعب تم الإساءة له وهو منتمي للكيان، وأشكرهم على رصد التغريدات ومحاسبة كل من سولت له نفسه بالطعن والشتم والقذف ضد البليهي وغيره من اللاعبين”.

كيف تصرف علي البليهي أمام جمهور النصر ؟

وشُوهد البليهي وهو يجري ناحية مدرجات جماهير النصر وحاول استفزازهم في الدقيقة الـ90 بعد تقدم الهلال بثنائية لكن الحارس المغربي ياسين بونو تدخل وحاول إبعاده عن جماهير النصر، ليقوم الحكم الكولومبي ويلمار رولدان بعدها بطرده بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة الـ93.

وكان علي البليهي علق على فوز الهلال على النصر بثلاثية قائلًا عبر حسابه في منصة “إكس”: “هذا هو الهلال لا يعرف إلا النصر، مبروك النقاط الـ3، ونركز بالمباراة القادمة”.

يذكر أن البليهي كان أثار الجدل بسبب احتفال ركزة العلم أمام النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا في أكتوبر من عام 2021، وعاد مجددًا ليواصل طريقته المثيرة في الاحتفال أمام جماهير النصر الجمعة الماضية.