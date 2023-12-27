أوين: بيلينغهام مذهل ولكن جيرارد أفضل منه

أشاد نجم ليفربول وريال مدريد السابق، الإنجليزي مايكل أوين، بالمستوى الذي يُقدمه مواطنه جود بيلينغهام مع المرينغي خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

أوين يؤكد أن جيرارد ولامبارد وسكولز أفضل

وقال مايكل أوين في تصريحاته لصحيفة “ميرور” البريطانية: “أعتقد أن بيلينغهام إذا فاز بالدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس أمم أوروبا 2024 العام المقبل، فإنه سيفوز بالكرة الذهبية”.

وقارن مايكل أوين بين بيلينغهام صاحب الـ20 عامًا؛ وأساطير الوسط بالكرة الإنجليزية، ستيفن جيرارد وفراند لامبارد وبول سكولز، مؤكدًا أنهم أفضل منه حاليًا.

وأضاف: “لكن جود لن يكون فجأة أفضل من جيرارد، لامبارد وسكولز، لأن هؤلاء لم ينخفض مستواهم أبدًا، لسنوات طويلة، كما فازوا بالعديد من الألقاب والبطولات، منها دوري أبطال أوروبا”.

وتابع: “جود مذهل، ولا يوجد شخص معجب به أكثر مني، لكن لا يمكننا الحديث عن كونه أفضل بكثير من هؤلاء اللاعبين حتى الآن، يحتاج إلى أن يكون أفضل لمدة 5 أو 6 أو 7 سنوات ليكون معهم في القمة”.

بيلينغهام مع ريال مدريد

ويُقدم بيلينغهام مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في موسمه الأولى، حيث نجح في تسجيل 17 هدفًا وصنع 5 أهداف، وهو هداف المرينغي في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.