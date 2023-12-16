إتاحة فرصتين إضافيتين لدخول اختبارات الرخصة المهنية التعليمية

أعلنت هيئة تقويم التعليم تعلن عن إتاحة فرصتين إضافيتين لكلٍّ من اختبارات الرخصة المهنية (التربوي العام والتخصصي) في 2024.
اختبار الرخصة المهنية
وتلقت خدمة المستفيدين في منصة إكس سؤالًا عن موعد فتح التقديم في اختبار الرخصة المهنية وردت عليه بالقول: ستتاح خلال العام 2024 فرصتان لاختبار الرخصة المهنية التعليمية (التربوي العام)، وفرصتان لاختبار الرخصة المهنية التعليمية (التخصصي)، وستكون الفرصة الأولى لكلا الاختبارين في الربع الأول من عام 2024، أما الفرصة الثانية لكليهما؛ فستكون في الربع الرابع من ذات العام.
- الدخول على صفحة ملف المستفيد في موقع المركز الوطني للقياس، إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور ثم (تسجيل الدخول).
- اختيار (الاختبارات المتاحة للتسجيل)، الضغط على (تسجيل) أسفل اختبار الرخصة المهنية التخصصي.
- قراءة “ملاحظـات قبـل التسجيـل” ثم (متابعة).
- قراءة ” إقرار وتعهد الشروط والأحكام الخاصة بالاختبـارات” والموافقة عليــها ثم (التالي)، وللاطلاع على دليل التخصصات الضغط على أيقونة (هنا) أسفل الصفحة.
- التحقق من صحة التخصص الظاهر ثم الضغط على (اختر)، تحديد المدينة ومقـر وموعد الاختبـار، ثم الضغط على (التالي).
- الاطــــلاع على بيانـات الاختبار والموافقة عليها عن طريق اختيـار (الموافقة على تسجيـل موعـد الاختبار أعلاه) ثم الضغط على (التالي) لمتابعة الدفع.