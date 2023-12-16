إتاحة فرصتين إضافيتين لدخول اختبارات الرخصة المهنية التعليمية

أعلنت هيئة تقويم التعليم تعلن عن إتاحة فرصتين إضافيتين لكلٍّ من اختبارات الرخصة المهنية (التربوي العام والتخصصي) في 2024.

اختبار الرخصة المهنية

وتلقت خدمة المستفيدين في منصة إكس سؤالًا عن موعد فتح التقديم في اختبار الرخصة المهنية وردت عليه بالقول: ستتاح خلال العام 2024 فرصتان لاختبار الرخصة المهنية التعليمية (التربوي العام)، وفرصتان لاختبار الرخصة المهنية التعليمية (التخصصي)، وستكون الفرصة الأولى لكلا الاختبارين في الربع الأول من عام 2024، أما الفرصة الثانية لكليهما؛ فستكون في الربع الرابع من ذات العام.