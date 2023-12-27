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إحالة أشخاص للنيابة العامة تقدموا لعضوية هيئة المراجعين والمحاسبين بشهادات مزورة Icon استقرار النفط مع تراجع سعر الدولار عالميًا Icon لقطات من أمطار الفجر على المدينة المنورة Icon توزيع 27.2 مليون ريال أرباحًا على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت Icon نيابة عن الملك.. ولي العهد يخاطب الشعب من قبة الشورى Icon الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة بزخات البرد وجريان السيول على 11 منطقة Icon سعر جرام الذهب في السعودية عيار 24 يقترب من 250 ريالاً Icon مساند يوضح طريقة رفع شكوى ضد مكاتب الاستقدام Icon تحويل الدراسة عن بعد في تقني الجوف Icon تعليق الدراسة الحضورية في مدارس الحناكية وخيبر Icon

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إحالة أشخاص للنيابة العامة تقدموا لعضوية هيئة المراجعين والمحاسبين بشهادات مزورة

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٨ صباحاً
إحالة أشخاص للنيابة العامة تقدموا لعضوية هيئة المراجعين والمحاسبين بشهادات مزورة
المواطن - واس

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رصدت هيئة المراجعين والمحاسبين السعوديين عدداً من الشهادات المزورة والمقدمة من قبل عدد من المتقدمين لعضويتها ممن يحملون مؤهلات علمية. وعليه تم رفض منح العضوية لهؤلاء الأشخاص وإحالتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص، وذلك للحد من استخدام وتقديم الشهادات المزورة وضمان سلامة ومصداقية الوثائق والمعلومات الواردة للهيئة.

تعزيز الشفافية والنزاهة

كما تواصل هيئة المراجعين والمحاسبين جهودها في تعزيز شفافية ونزاهة أعمالها من خلال اتخاذ إجراءات حازمة، ويأتي هذا الإجراء حمايةً لمهنة المحاسبة والمراجعة وضمان جودة وكفاءة الممارسين للمهنة، وتأكيداً بالتزام الهيئة لمكافحة مثل هذه الانتهاكات وضمان توظيف أصحاب المؤهلات الموثوقة في مجال المراجعة والمحاسبة.

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جهود هيئة المراجعين والمحاسبين

تجدر الإشارة إلى أنه من أبرز أدوار الهيئة في تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة هو منح العضوية للمنتسبين للمهنة بهدف تعزيز الانتماء لمجتمع محاسبي موثوق وقادر على القيام بأدواره بمهنية وكفاءة عالية.

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