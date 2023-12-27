إحالة أشخاص للنيابة العامة تقدموا لعضوية هيئة المراجعين والمحاسبين بشهادات مزورة استقرار النفط مع تراجع سعر الدولار عالميًا لقطات من أمطار الفجر على المدينة المنورة توزيع 27.2 مليون ريال أرباحًا على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت نيابة عن الملك.. ولي العهد يخاطب الشعب من قبة الشورى الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة بزخات البرد وجريان السيول على 11 منطقة سعر جرام الذهب في السعودية عيار 24 يقترب من 250 ريالاً مساند يوضح طريقة رفع شكوى ضد مكاتب الاستقدام تحويل الدراسة عن بعد في تقني الجوف تعليق الدراسة الحضورية في مدارس الحناكية وخيبر
رصدت هيئة المراجعين والمحاسبين السعوديين عدداً من الشهادات المزورة والمقدمة من قبل عدد من المتقدمين لعضويتها ممن يحملون مؤهلات علمية. وعليه تم رفض منح العضوية لهؤلاء الأشخاص وإحالتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص، وذلك للحد من استخدام وتقديم الشهادات المزورة وضمان سلامة ومصداقية الوثائق والمعلومات الواردة للهيئة.
كما تواصل هيئة المراجعين والمحاسبين جهودها في تعزيز شفافية ونزاهة أعمالها من خلال اتخاذ إجراءات حازمة، ويأتي هذا الإجراء حمايةً لمهنة المحاسبة والمراجعة وضمان جودة وكفاءة الممارسين للمهنة، وتأكيداً بالتزام الهيئة لمكافحة مثل هذه الانتهاكات وضمان توظيف أصحاب المؤهلات الموثوقة في مجال المراجعة والمحاسبة.
تجدر الإشارة إلى أنه من أبرز أدوار الهيئة في تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة هو منح العضوية للمنتسبين للمهنة بهدف تعزيز الانتماء لمجتمع محاسبي موثوق وقادر على القيام بأدواره بمهنية وكفاءة عالية.