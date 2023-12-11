الأمن العام يحذر: التسول جريمة يعاقب عليها القانون إحالة مواطنَين للمحكمة تسببا في وفاة شخص بتصادمهما عمداً بمركبتيهما الجامعة العربية: العدوان السافر على غزة أظهر انحياز الإعلام الغربي عقوبة صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض تصل لـ30 مليون ريال حساب المواطن يوضح آلية استقطاع الدعم في حالة الابتعاث وحدة الأمن الفكري بهيئة الأمر بالمعروف تنفذ لقاءً علمياً لمنسوبي فرع الرياض أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين.. عيار 21 بـ 210.68 ريال وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للسياحة بالفيديو.. الضباب يعانق برج الساعة في مكة المكرمة
أنهت نيابة الاعتداء على الأشخاص تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطنَين بالتسبب في وفاة شخص بالتصادم عمداً فيما بينهما.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمَين بالقيادة بسرعة عالية تخل بالسلامة العامة، وانحراف أحدهما على الآخر عمداً إثر خلافات سابقة، وصدم كل منهما الآخر بقصد إلحاق الضرر مما تسبب في انحراف إحدى المركبتَين عن مسارها وارتطامها بعامود إنارة كهرباء؛ الذي أدّى إلى وفاة أحد الركاب والتسبب بإصابة الآخرين.
وجرى إيقاف المتهمَين، ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهما بالتسبب في وفاة المجني عليه عمداً، والمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.وأكدت النيابة العامة على حفظ النفس البشرية وصونها من الجناية كونها أحد الضروريات الخمس، وأن التلاعب بها أو الاستهتار بالأرواح، موجب للمساءلة الجزائية المشددة، كما أكدت على أهمية الالتزام بالأنظمة المرورية، وعدم التهاون بقيادة المركبات وسلامة راكبيها.