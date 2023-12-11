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السيارة ارتطمت بعمود إنارة

إحالة مواطنَين للمحكمة تسببا في وفاة شخص بتصادمهما عمداً بمركبتيهما

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٩ صباحاً
إحالة مواطنَين للمحكمة تسببا في وفاة شخص بتصادمهما عمداً بمركبتيهما
المواطن - فريق التحرير

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أنهت نيابة الاعتداء على الأشخاص تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطنَين بالتسبب في وفاة شخص بالتصادم عمداً فيما بينهما.

إجراءات التحقيق

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمَين بالقيادة بسرعة عالية تخل بالسلامة العامة، وانحراف أحدهما على الآخر عمداً إثر خلافات سابقة، وصدم كل منهما الآخر بقصد إلحاق الضرر مما تسبب في انحراف إحدى المركبتَين عن مسارها وارتطامها بعامود إنارة كهرباء؛ الذي أدّى إلى وفاة أحد الركاب والتسبب بإصابة الآخرين.

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رفع الدعوى الجزائية

وجرى إيقاف المتهمَين، ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهما بالتسبب في وفاة المجني عليه عمداً، والمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.وأكدت النيابة العامة على حفظ النفس البشرية وصونها من الجناية كونها أحد الضروريات الخمس، وأن التلاعب بها أو الاستهتار بالأرواح، موجب للمساءلة الجزائية المشددة، كما أكدت على أهمية الالتزام بالأنظمة المرورية، وعدم التهاون بقيادة المركبات وسلامة راكبيها.

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