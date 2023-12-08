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مخبأة في شاحنة ومركبة قدمتا إلى المملكة

إحباط تهريب أكثر من 250 ألف حبة كبتاجون عبر منفذ الحديثة

الجمعة ٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٠ مساءً
إحباط تهريب أكثر من 250 ألف حبة كبتاجون عبر منفذ الحديثة
المواطن - واس

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تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 250 ألف حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في شاحنة ومركبة قدمتا إلى المملكة عبر المنفذ.

تفاصيل ضبط الكبتاجون

وأوضحت الهيئة أنها تمكنت في المحاولة الأولى من إحباط محاولة تهريب 138,728 ألف حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في صناديق خشبية بداخل أدرج المقطورة، وفي المحاولة الثانية تم إحباط محاولة تهريب 117,340 ألف حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة بداخل الإطار الاحتياطي لإحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

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وأكّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.

مكافحة التهريب

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

كبتاجون منفذ الحديثة

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