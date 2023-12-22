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في منفذي الحديثة والبطحاء

إحباط تهريب 117 ألف حبة كبتاجون و6 كجم من الشبو

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٧ مساءً
إحباط تهريب 117 ألف حبة كبتاجون و6 كجم من الشبو
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذي الحديثة والبطحاء من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 117 ألف حبة كبتاجون، وأكثر من 6 آلاف جرام من مادة الشبو، عُثر عليها مخبأة في شاحنتين قدمتا إلى المملكة عبر المنفذين.

تهريب الكبتاجون والشبو

وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى تمكن جمرك الحديثة من إحباط محاولة تهريب 117,210 حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في أجزاء متفرقة في إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، وفي المحاولة الثانية تمكن جمرك البطحاء من إحباط محاولة تهريب 6,170 جرام من مادة الشبو عُثر عليها مخبأة داخل طفاية حريق في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

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وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص.

إحكام الرقابة الجمركية

وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع، وذلك بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

 

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

إحباط تهريب 117 ألف حبة كبتاجون و6 كجم من الشبو

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