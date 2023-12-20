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جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

إحباط تهريب 232 كلجم من القات المخدر في جازان وعسير

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٣ مساءً
إحباط تهريب 232 كلجم من القات المخدر في جازان وعسير
المواطن - فريق التحرير

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 75 كلجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

إحباط تهريب قات مخدر

وقبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن لترويجه 157 كلجم من نبات القات المخدر، مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة سراة عبيدة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية المصرية بمنطقة الباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ومن خلال الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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