مانشستر سيتي يتفوق على فلومينينسي بثنائية في الشوط الأول تنبيه من سفارة السعودية لدى كندا للمواطنين ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجمعة مانشستر سيتي يسجل الهدف الأول في الثانية الـ 40 ويعزز بالثاني إحباط تهريب 252 كيلو قات في عسير تشكيل نهائي كأس العالم للأندية بين مانشستر سيتي وفلومينينسي عقوبة إطعام البابون 500 ريال الأهلي يقسو على الحزم برباعية “المواطن” توثق أمسية شعرية لـ أبو شيبة والسكران ضمن عروض رسوم وطلل النصر يهزم الاتفاق بثلاثية
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (252) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.