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تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

إحباط تهريب 350 كجم من القات المخدر بعسير

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٥ مساءً
إحباط تهريب 350 كجم من القات المخدر بعسير
المواطن - فريق التحرير

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (350) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن مهربي القات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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استغلال الرواسب دون ترخيص

من جهة أخرى ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مُخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب دون ترخيص بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدة تستخدم في تكسير الصخور ونقل التربة، يعمل عليها مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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