لقطة طريفة من ساديو ماني تجاه زكريا هوساوي إحباط تهريب 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بقطاع العارضة تاسي يُنهى تعاملاته بنهاية 9 أشهر بتداولات بلغت 974 مليار ريال فرص حمدالله في البقاء بـ الاتحاد تزداد الأمر بالمعروف تنفذ ورش عمل لمديري عموم الفروع والإدارات جستنيه مُشيدًا بالاتحاد السعودي: اتخذ قرارًا في الوقت المناسب ولي العهد يزور مفتي عام المملكة نيوم تعلن عن “نورلانا” الوجهة السكنية الساحلية الجديدة للاستجمام وتجديد الصحة أوين: بيلينغهام مذهل ولكن جيرارد أفضل منه رونالدو يُغرد منفردًا بصدارة الهدافين قبل الجولة الـ19
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهما (60) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.