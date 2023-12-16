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ضبط مواطن وإحالته للجهات المختصة

إحباط تهريب 85 كجم من القات والحشيش في جدة والعارضة

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٧ مساءً
إحباط تهريب 85 كجم من القات والحشيش في جدة والعارضة
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة جدة لترويجه (5) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

تهريب القات

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (80) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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